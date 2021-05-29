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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 17. Частина 3 від 29.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск частина 3 від 29 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 17 (эфир от 29.05.2021) на сайті СТБ
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Одного разу в далекій-далекій галактиці в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск почалася битва чорних. Саме вона вирішить, які з учасників носитимуть горде звання фіналістів проєкту.

Кухарів в чорних фартухах очікують діорами з космічними сюжетами. Придивившись, у них можна впізнати культові науково-фантастичні фільми. Кожному учаснику потрібно буде приготувати планету, яка ідеально впишеться в космічну картинку. Що сподобається суддям більше? Солодка зірка смерті або наповнена різноманітними смаками Земля? Дізнайтеся, хто покинув проєкт на цьому тижні – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 17 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск від 29.05.2021

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