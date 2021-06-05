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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Фінал. Випуск 18. Частина 1 від 05.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Фінал - 18 випуск частина 1 від 05 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 18 (эфир от 05.06.2021) на сайті СТБ
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У фіналі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск учасників на кухні чекають їхні найпотаємніші страхи! Жовтий холодильник із залишками вчорашніх продуктів, лічильник на електрику з конкурсу з обідом для Грети Тумберг і карта світу з маршрутом Ектора. Так, це саме ті конкурси, з якими у них було найбільше проблем!

Що буде під ящиком Коли Люлька, через що він ледь не схопиться за серце? Дізнайтеся просто зараз!

А поки п'ятірка фіналістів боротиметься зі своїми страхами, на балконі розгориться скандал між учасниками, які вибули раніше. Який підступний план придумав Коля Мигаль? Дивіться в кулінарному шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021

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