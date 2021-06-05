У фіналі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск учасників на кухні чекають їхні найпотаємніші страхи! Жовтий холодильник із залишками вчорашніх продуктів, лічильник на електрику з конкурсу з обідом для Грети Тумберг і карта світу з маршрутом Ектора. Так, це саме ті конкурси, з якими у них було найбільше проблем!

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А поки п'ятірка фіналістів боротиметься зі своїми страхами, на балконі розгориться скандал між учасниками, які вибули раніше. Який підступний план придумав Коля Мигаль? Дивіться в кулінарному шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск частина 2 від 05.06.2021