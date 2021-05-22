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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 16. Частина 1 від 22.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск частина 1 від 22 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 16 (эфир от 22.05.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі 16 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 кулінари познайомляться з великим тіктокером Русланіусом – учасником 9 сезону Хата на тата. Руслан Ковтун і його сім'я на один конкурс стануть суддями кулінарного проєкту. Учасникам доведеться враховувати, що їхні вміння оцінюватимуть не досвідчені професіонали, які відкрили не один ресторан, а звичайна українська сім'я, яка вважає за краще картоплю з м'ясом, а не устриці і блакитний сир.

Кожен учасник в 16 випуску МастерШеф Професіонали отримає стартовий набір продуктів, в якому будуть яйця, борошно, цибуля, морква та інші базові інгредієнти. З них кулінари повинні приготувати ситний обід для тата, легкий – для мами, що-небудь для дітей і романтичну вечерю для втомлених батьків. Хто догодить смакам сім'ї Русланіуса? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск від 22.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск частина 2 від 22.05.2021

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