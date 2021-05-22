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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 16. Часть 1 от 22.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск часть 1 от 22 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 16 (эфир от 22.05.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе 16 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 кулинары познакомятся с великим тиктокером Русланиусом – участником 9 сезона Хата на тата. Руслан Ковтун и его семья на один конкурс станут судьями кулинарного проекта. Участникам придется учитывать, что их умения будут оценивать не матерые профессионалы, которые открыли не один ресторан, а обычная украинская семья, которая предпочитает картошку с мясом, а не устрицы и голубой сыр.

Каждый участник в 16 выпуске Мастер Шеф Профессионалы получит стартовый набор продуктов, в котором будут яйца, мука, лук, морковь и другие базовые ингредиенты. Из них кулинары должны приготовить сытный обед для папы, легкий – для мамы, что-нибудь для детей и романтический ужин для уставших родителей. Кто угодит вкусам семьи Русланиуса? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск от 22.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск часть 2 от 22.05.2021

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