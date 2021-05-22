Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск на СТБ! Сегодня в ресторан проекта приедут гости. Один из участников 9 сезона Хата на тата Руслан Ковтун с семьей будут оценивать кулинарные способности шефов. Поварам придется учесть вкусы гостей, которые не очень разбираются в высокой кухне, но любят хорошо поесть. Удастся ли профессионалам угодить обычной семье и приготовить что-то ресторанного уровня из самых простых продуктов?

Во втором конкурсе 16 выпуска Мастер Шеф Профессионалы кулинары покажут свое умение рационально использовать продукты. Сначала каждый приготовит свое блюдо со звездным ингредиентом из коробки-загадки, а потом… приготовит еще одно из того, что осталось на столе у соперника! Не пропустите все самое интересное – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021