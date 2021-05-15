В 15 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон участники будут не только демонстрировать свои кулинарные умения, но и найдут в себе другие неожиданные таланты! Сначала они все станут фотографами и покажут свой художественный вкус. Гости ресторанов сначала оценивают визуальную привлекательность блюда, а уже потом – его вкус. Зачастую они выбирают заведение по фотографиям в соцсетях. Кто сегодня сможет сделать визуальный шедевр и инста-сенсацию? Узнайте в 15 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3!

Потом кулинарам придется попробовать себя в роли скульпторов. Они будут выдалбливать тарелки из цельного куска льда и подавать в них блюда. Придется поработать не только ножами и блендерами, но и зубилом!

Узнайте, кто остался на проекте после двух конкурсов и битвы черных – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021