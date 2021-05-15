Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 15. Часть 3 от 15.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск часть 3 от 15 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 15 (эфир от 15.05.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 15 |Часть 1 |15.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 15. Часть 1 от 15.05.2021...
Выпуск 15 |Часть 2 |15.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 15. Часть 2 от 15.05.2021...
Выпуск 14 |Часть 1 |08.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 14. Часть 1 от 08.05.2021...
Выпуск 14 |Часть 2 |08.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 14. Часть 2 от 08.05.2021...
Выпуск 14 |Часть 3 |08.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 14. Часть 3 от 08.05.2021...
Выпуск 13 |Часть 1 |01.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 13. Часть 1 от 01.05.2021...
Выпуск 15 | 15.05.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

Настало время битвы черных в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск! Участники обнаружат под коробками-загадками блюдо из необычных ингредиентов. Группер, папайя и ямс – совсем не те продукты, которые продаются в каждом украинском супермаркете. Именно поэтому кулинаров ждет задача со звездочкой – приготовить точное такое же блюдо с сохранением внешнего вида, вкусов и текстур, но… из местных продуктов! Как сымитировать вкус папайи и на что похож ямс? В Латинской Америке ямс используется довольно часто, так что вкусовые рецепторы Эктора Хименес-Браво будет особенно трудно обмануть.

Узнайте, кто снял свой фартук и покинул проект навсегда на этой неделе – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить