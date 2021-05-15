Настало время битвы черных в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск! Участники обнаружат под коробками-загадками блюдо из необычных ингредиентов. Группер, папайя и ямс – совсем не те продукты, которые продаются в каждом украинском супермаркете. Именно поэтому кулинаров ждет задача со звездочкой – приготовить точное такое же блюдо с сохранением внешнего вида, вкусов и текстур, но… из местных продуктов! Как сымитировать вкус папайи и на что похож ямс? В Латинской Америке ямс используется довольно часто, так что вкусовые рецепторы Эктора Хименес-Браво будет особенно трудно обмануть.

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Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021