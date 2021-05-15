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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 15. Частина 3 від 15.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 3 від 15 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 15 (эфир от 15.05.2021) на сайті СТБ
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Настав час битви чорних в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск! Учасники знайдуть під коробками-загадками страву з незвичайних інгредієнтів. Групер, папайя і ямс – зовсім не ті продукти, які продаються в кожному українському супермаркеті. Саме тому на кулінарів чекає завдання із зірочкою – приготувати таку саме страву зі збереженням зовнішнього вигляду, смаків і текстур, але… з місцевих продуктів! Як зімітувати смак папайї і на що схожий ямс? У Латинській Америці ямс використовується досить часто, тому смакові рецептори Ектора Хіменес-Браво буде особливо важко обдурити.

Дізнайтеся, хто зняв свій фартух і покинув проєкт назавжди цього тижня – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021

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