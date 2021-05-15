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Випуск 15 | 15.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

У 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон учасники не тільки демонструватимуть свої кулінарні вміння, а й знайдуть в собі інші несподівані таланти! Спочатку вони всі стануть фотографами і покажуть свій художній смак. Гості ресторанів спочатку оцінюють візуальну привабливість страви, а вже потім – їїо смак. Найчастіше вони обирають заклад по фотографіях в соцмережах. Хто сьогодні зможе зробити візуальний шедевр та інста-сенсацію? Дізнайтеся в 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3!

Потім кулінарам доведеться спробувати себе в ролі скульпторів. Вони будуть видовбудувати тарілки з цільного шматка льоду і подавати в них страви. Доведеться попрацювати не тільки ножами і блендерами, але і зубилом!

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