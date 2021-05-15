У першому конкурсі 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск ви дізнаєтеся, як у кулінарів з художнім смаком. На що ми звертаємо увагу в першу чергу, коли замовляємо страву в ресторані? Звичайно ж, на її зовнішній вигляд! Ресторани, кафе і кав'ярні намагаються максимально красиво оформляти профілі в соцмережах, щоб залучати нових відвідувачів.

Учасники в 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 будуть не тільки готувати, але і фотографувати свої кулінарні шедеври. Судді спробують тільки ті страви, які здадуться їм апетитними по фотографіям. Ті учасники, які не зможуть презентувати свою страву красиво, відразу ж надінуть чорні фартухи! Хто це буде? Дізнайтеся в програмі МастерШеф Професіонали 3 сезон 15 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 2 від 15.05.2021