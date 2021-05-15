Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 15. Частина 1 від 15.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 1 від 15 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 15 (эфир от 15.05.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 15 |Часть 2 |15.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 15. Частина 2 від 15.05.2021...
Випуск 15 |15.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 15. Частина 3 від 15.05.2021...
Випуск 14 |Часть 1 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 1 від 08.05.2021...
Випуск 14 |Часть 2 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 2 від 08.05.2021...
Випуск 14 |Часть 3 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 3 від 08.05.2021...
Випуск 13 |Часть 1 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 1 від 01.05.2021...
Випуск 15 | 15.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

У першому конкурсі 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск ви дізнаєтеся, як у кулінарів з художнім смаком. На що ми звертаємо увагу в першу чергу, коли замовляємо страву в ресторані? Звичайно ж, на її зовнішній вигляд! Ресторани, кафе і кав'ярні намагаються максимально красиво оформляти профілі в соцмережах, щоб залучати нових відвідувачів.

Учасники в 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 будуть не тільки готувати, але і фотографувати свої кулінарні шедеври. Судді спробують тільки ті страви, які здадуться їм апетитними по фотографіям. Ті учасники, які не зможуть презентувати свою страву красиво, відразу ж надінуть чорні фартухи! Хто це буде? Дізнайтеся в програмі МастерШеф Професіонали 3 сезон 15 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 2 від 15.05.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати