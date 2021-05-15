В первом конкурсе 15 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск вы узнаете, как у кулинаров с художественным вкусом. На что мы обращаем внимание в первую очередь, когда заказываем блюдо в ресторане? Конечно же, на его внешний вид! Рестораны, кафе и кофейни стараются максимально красиво оформлять профили в соцсетях, чтобы привлекать новых посетителей.

Участники в 15 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 будут не только готовить, но и фотографировать свои кулинарные шедевры. Судьи попробуют только те блюда, которые покажутся им аппетитными по фотографиям. Те участники, которые не смогут презентовать свое блюдо красиво, сразу же наденут черные фартуки! Кто это будет? Узнайте в программе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск часть 2 от 15.05.2021