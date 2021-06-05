Настало время суперфинала в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск! Трое самых сильных участников, два с половиной часа и полная свобода действий. Судьи надели парадные костюмы, группа поддержки пришла в своих лучших нарядах. Каждый болеет за своего кандидата. Кто же станет победителем? Узнайте прямо сейчас!

Каждый из участников показал себя достойно, но только финал Мастер Шеф Профессионалы покажет, кто из них, несмотря на огромный стресс, сможет показать самый высокий уровень мастерства. Изящная подача, разнообразные техники и необычные сочетания – в ход пойдут все знания, приобретенные участниками на проекте. Они покажут историю своего пути в кулинарном формате. Это настоящая поэзия! Смотрите онлайн в финале Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск часть 3 от 05.06.2021