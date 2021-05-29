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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 17. Часть 3 от 29.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск часть 3 от 29 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 17 (эфир от 29.05.2021) на сайте СТБ
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Однажды в далекой-далекой галактике в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск началась битва черных. Именно она решит, кто из участников будут носить гордое звание финалистов проекта.

Поваров в черных фартуках ожидают диорамы с космическими сюжетами. Присмотревшись, в них можно узнать культовые научно-фантастические фильмы. Каждому участнику нужно будет приготовить планету, которая идеально впишется в космическую картинку. Что понравится судьям больше? Сладкая звезда смерти или наполненная разнообразными вкусами Земля? Узнайте, кто покинул проект на этой неделе – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск от 29.05.2021

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