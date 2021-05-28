В 17 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 вас ждет самый сложный и самый долгожданный конкурс – битва сезонов! Но сначала кулинарам придется показать, могут ли они приготовить шедевр из чего угодно.

Бывало ли у вас такое, что готовите из того, что осталось в холодильнике? В ход идут все продукты, остатки вчерашних блюд и щепотка фантазии. В первом испытании 17 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 участников поставят именно в такие условия. Каждая команда будет готовить из того, что найдет в холодильниках.

А вот уже во втором конкурсе участники 2-го сезона сойдутся с участниками 3-го в горячей битве. Хотите узнать, кто победил? Смотрите онлайн в кулинарном шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск от 29.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 16 выпуск от 22.05.2021