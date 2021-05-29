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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 17. Часть 1 от 29.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск часть 1 от 29 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 17 (эфир от 29.05.2021) на сайте СТБ
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В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск участники разделятся на три команды. Синим, красным и желтым выделят по холодильнику, содержание которого и решит их дальнейшую судьбу.

Задача участников в 17 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 – приготовить как можно больше блюд из того, что есть в холодильнике, не беря дополнительные продукты из кладовки. Сегодня кулинарам придется придумывать свои шедевры из вареников и замороженной пиццы, винегрета, шубы и оливье. Можно ли превратить это все в новые блюда, совершенно не похожие на остатки вчерашнего пира? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск от 29.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск часть 2 от 29.05.2021

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