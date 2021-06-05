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Смотрите онлайн финал кулинарного проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон в 18 выпуске! Сегодня вы узнаете, кто будет носить звание самого талантливого повара сезона. В конце остались только самые сильные участники, так что предсказать, кто из них станет победителем, практически невозможно. Узнайте прямо сейчас – смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы онлайн!

Для начала пятерке придется столкнуться со своими страхами. Каждый из них неоднократно надевал черный фартук за ошибки. Кто-то не смог рационально воспользоваться ресурсами, кто-то плохо знает географию, а кто-то просто недостаточно читал.

Только трое попадут в суперфинал. Чем они будут удивлять судей? Чему научились за этот сезон? Узнайте имя победителя прямо сейчас – смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск!

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