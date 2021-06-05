Дивіться онлайн фінал кулінарного проєкту Мастер Шеф Професіонали 3 сезон у 18 випуску! Сьогодні ви дізнаєтеся, хто буде носити звання найталановитішого кухаря сезону. В кінці залишилися тільки найсильніші учасники, тож передбачити, хто з них стане переможцем, практично неможливо. Дізнайтеся просто зараз – дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали онлайн!

Спочатку п'ятірці доведеться зіткнутися зі своїми страхами. Кожен з них неодноразово одягав чорний фартух за помилки. Хтось не зміг раціонально скористатися ресурсами, хтось погано знає географію, а хтось просто недостатньо читав.

Тільки троє потраплять до суперфіналу. Чим вони будуть дивувати суддів? Чого навчилися за цей сезон? Дізнайтеся ім'я переможця просто зараз – дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск від 29.05.2021