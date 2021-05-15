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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 15. Частина 2 від 15.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 2 від 15 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 15 (эфир от 15.05.2021) на сайті СТБ
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Випуск 15 | 15.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

Коли кулінари в другому конкурсі 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон зайдуть на кухню, вони очманіють від несподіванки. На столах на них чекають цілі брили льоду і невідомі інструменти.

У цьому конкурсі кожна команда повинна буде приготувати холодну страву і подати її в тарілці з льоду. Доведеться попрацювати руками! Учасники відчують себе скульпторами, висікаючи з цільної брили щось, схоже на звичний нам посуд. Тому вони озброяться пилкою і іншими незвичними девайсами. А що вони будуть подавати в цих незвичайних тарілках? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 3 від 15.05.2021

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