Коли кулінари в другому конкурсі 15 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон зайдуть на кухню, вони очманіють від несподіванки. На столах на них чекають цілі брили льоду і невідомі інструменти.

У цьому конкурсі кожна команда повинна буде приготувати холодну страву і подати її в тарілці з льоду. Доведеться попрацювати руками! Учасники відчують себе скульпторами, висікаючи з цільної брили щось, схоже на звичний нам посуд. Тому вони озброяться пилкою і іншими незвичними девайсами. А що вони будуть подавати в цих незвичайних тарілках? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск від 15.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 15 випуск частина 3 від 15.05.2021