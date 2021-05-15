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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 15. Часть 2 от 15.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск часть 2 от 15 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 15 (эфир от 15.05.2021) на сайте СТБ
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Когда кулинары во втором конкурсе 15 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон зайдут на кухню, они оторопеют от неожиданности. На столах их ждут целые глыбы льда и неизвестные инструменты.

В этом конкурсе каждая команда должна будет приготовить холодное блюдо и подать его в тарелке изо льда. Придется поработать руками! Участники почувствуют себя скульпторами, высекая из цельной глыбы что-то, похожее на привычную нам посуду. Так что они вооружатся пилой и другими непривычными девайсами. А что они будут подавать в этих необычных тарелках? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск часть 3 от 15.05.2021

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