Когда кулинары во втором конкурсе 15 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон зайдут на кухню, они оторопеют от неожиданности. На столах их ждут целые глыбы льда и неизвестные инструменты.

В этом конкурсе каждая команда должна будет приготовить холодное блюдо и подать его в тарелке изо льда. Придется поработать руками! Участники почувствуют себя скульпторами, высекая из цельной глыбы что-то, похожее на привычную нам посуду. Так что они вооружатся пилой и другими непривычными девайсами. А что они будут подавать в этих необычных тарелках? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск от 15.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 15 выпуск часть 3 от 15.05.2021