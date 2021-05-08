Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Дивіться також
Випуск 14 |Часть 1 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 1 від 08.05.2021...
Випуск 14 |Часть 2 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 2 від 08.05.2021...
Випуск 14 |Часть 3 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 3 від 08.05.2021...
Випуск 14 | 08.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

Сьогодні в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск учасники будуть придумувати вітальні частування для інопланетян, готувати нову варіацію на тему австралійської страви «поплавок» і ставити одне одному бали. Не пропустіть все найцікавіше!

Чи складно бути суддею? Можна подумати, що легше легкого – смачно їж, критикуєш, роздаєш чорні фартухи і йдеш по своїх справах. Але насправді це величезна праця, і в 14 випуску Мастер Шеф Професіонали учасники переконаються в цьому. Вони будуть виставляти один одному бали, намагаючись залишатися об’єктивними. Чи зможуть вони справедливо оцінити суперників? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн МастерШеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати