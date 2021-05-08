У першому конкурсі 14 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон Володимир Ярославський покаже учасникам приклад австралійської страви «поплавок». Вона складається з м'ясного пирога, який плаває в гороховому супі. Ці два блюда настільки органічно поєднуються один з одним, що сприймаються як одне.

У 14 випуску проєкту МастерШеф Професіонали учасники озброяться цією ідеєю і готуватимуть свої варіації на тему складених страв. Головна умова – обидві страви мають бути самодостатніми, але при цьому органічно поєднуватися між собою. Це завдання виявиться набагато складнішим, ніж здавалося на перший погляд! На якому моменті у кулінарів виникнуть проблеми? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 2 від 08.05.2021