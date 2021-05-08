Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 1 від 08.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 1 від 8 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 14 (эфир от 08.05.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 14 |Часть 2 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 2 від 08.05.2021...
Випуск 14 |Часть 3 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 3 від 08.05.2021...
Випуск 13 |Часть 1 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 1 від 01.05.2021...
Випуск 13 |Часть 2 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 2 від 01.05.2021...
Випуск 13 |Часть 3 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 3 від 01.05.2021...
Випуск 12 |Часть 1 |24.04.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 1 від 24.04.2021...
Випуск 14 | 08.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

У першому конкурсі 14 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон Володимир Ярославський покаже учасникам приклад австралійської страви «поплавок». Вона складається з м'ясного пирога, який плаває в гороховому супі. Ці два блюда настільки органічно поєднуються один з одним, що сприймаються як одне.

У 14 випуску проєкту МастерШеф Професіонали учасники озброяться цією ідеєю і готуватимуть свої варіації на тему складених страв. Головна умова – обидві страви мають бути самодостатніми, але при цьому органічно поєднуватися між собою. Це завдання виявиться набагато складнішим, ніж здавалося на перший погляд! На якому моменті у кулінарів виникнуть проблеми? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 2 від 08.05.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати