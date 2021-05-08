В первом конкурсе 14 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон Владимир Ярославский покажет участникам пример австралийского блюда «поплавок». Оно состоит из мясного пирога, который плавает в гороховом супе. Эти два блюда настолько органично сочетаются друг с другом, что воспринимаются как одно.

В 14 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы участники вооружатся этой идеей и будут готовить свои вариации на тему составных блюд. Главное условия – оба блюда должны быть самодостаточными, но при этом органично сочетаться между собой. Это задание окажется намного сложнее, чем казалось на первый взгляд! На каком моменте у кулинаров возникнут проблемы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск часть 2 от 08.05.2021