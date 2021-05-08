Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 14. Часть 1 от 08.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск часть 1 от 8 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 14 (эфир от 08.05.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 14 |Часть 2 |08.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 14. Часть 2 от 08.05.2021...
Выпуск 14 |Часть 3 |08.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 14. Часть 3 от 08.05.2021...
Выпуск 13 |Часть 1 |01.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 13. Часть 1 от 01.05.2021...
Выпуск 13 |Часть 2 |01.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 13. Часть 2 от 01.05.2021...
Выпуск 13 |Часть 3 |01.05.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 13. Часть 3 от 01.05.2021...
Выпуск 12 |Часть 1 |24.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 12. Часть 1 от 24.04.2021...
Выпуск 14 | 08.05.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

В первом конкурсе 14 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон Владимир Ярославский покажет участникам пример австралийского блюда «поплавок». Оно состоит из мясного пирога, который плавает в гороховом супе. Эти два блюда настолько органично сочетаются друг с другом, что воспринимаются как одно.

В 14 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы участники вооружатся этой идеей и будут готовить свои вариации на тему составных блюд. Главное условия – оба блюда должны быть самодостаточными, но при этом органично сочетаться между собой. Это задание окажется намного сложнее, чем казалось на первый взгляд! На каком моменте у кулинаров возникнут проблемы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск часть 2 от 08.05.2021

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить