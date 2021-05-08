Сегодня в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск участники будут придумывать приветственные угощения для инопланетян, готовить новую вариацию на тему австралийского блюда «поплавок» и ставить друг другу баллы. Не пропустите все самое интересное!

Сложно ли быть судьей? Можно подумать, что легче легкого – вкусно ешь, критикуешь, раздаешь черные фартуки и идешь по своим делам. Но на самом деле это огромный труд, и в 14 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участники убедятся в этом. Они будут выставлять друг другу баллы, стараясь оставаться объективными. Смогут ли они справедливо оценить соперников? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021