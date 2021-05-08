Во втором конкурсе Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск судьи подготовили для участников очень необычный конкурс! Поварам нужно будет приготовить угощения для гостей с другой планеты. Что бы вы приготовили для инопланетян, чтобы те поняли, насколько прекрасна и особенна наша Земля? Поварам пришлось изрядно поломать головы, чтобы придумать что-то оригинальное.

Но самое сложное в 14 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 начнется уже после процесса готовки. Участники будут оценивать друг друга и выставлять баллы по четырем критериям. Потом судьи выставят каждому конкурсанту свои баллы и сравнят, сколько получится совпадений. Кто окажется самым необъективным судьей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск часть 3 от 08.05.2021