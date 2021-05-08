У другому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск судді підготували для учасників дуже незвичайний конкурс! Кухарям потрібно буде приготувати частування для гостей з іншої планети. Що б ви приготували для інопланетян, щоб ті зрозуміли, наскільки прекрасна і особлива наша Земля? Кухарям довелося неабияк поламати голови, щоб придумати щось оригінальне.

Але найскладніше в 14 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 почнеться вже після процесу готування. Учасники будуть оцінювати одне одного і виставляти бали за чотирма критеріями. Потім судді виставлять кожному конкурсанту свої бали і порівняють, скільки вийде збігів. Хто виявиться самим необ’єктивним суддею? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 3 від 08.05.2021