Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 2 від 08.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 2 від 8 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 14 (эфир от 08.05.2021) на сайті СТБ
Дивіться також
Випуск 14 |Часть 1 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 1 від 08.05.2021...
Випуск 14 |Часть 3 |08.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 3 від 08.05.2021...
Випуск 13 |Часть 1 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 1 від 01.05.2021...
Випуск 13 |Часть 2 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 2 від 01.05.2021...
Випуск 13 |Часть 3 |01.05.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 3 від 01.05.2021...
Випуск 12 |Часть 1 |24.04.2021| Мастер Шеф. Професіонали-3
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 12. Частина 1 від 24.04.2021...
Випуск 14 | 08.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

У другому конкурсі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск судді підготували для учасників дуже незвичайний конкурс! Кухарям потрібно буде приготувати частування для гостей з іншої планети. Що б ви приготували для інопланетян, щоб ті зрозуміли, наскільки прекрасна і особлива наша Земля? Кухарям довелося неабияк поламати голови, щоб придумати щось оригінальне.

Але найскладніше в 14 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 почнеться вже після процесу готування. Учасники будуть оцінювати одне одного і виставляти бали за чотирма критеріями. Потім судді виставлять кожному конкурсанту свої бали і порівняють, скільки вийде збігів. Хто виявиться самим необ’єктивним суддею? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 3 від 08.05.2021

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати