В битве черных Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск участникам предстоит бороться за место на проекте. На этот раз каждого кандидата на вылет на столе ждет какой-то неодушевленный предмет – джойстик для приставки, утюг, расческа и зубная щетка. Каждому повару нужно приготовить съедобную пару для своего предмета. Смогут ли кулинары справится с этой задачей? И кто рискнет приготовить целую съедобную приставку с диском? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск!

Не всем участникам удастся точно воспроизвести выбранный объект в блюде. Тогда главным критерием оценивания станет вкус. Чье блюдо будет настолько сбалансированным по вкусам, что это спасет конкурсанта от вылета из проекта? Узнайте в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 14 выпуск от 08.05.2021