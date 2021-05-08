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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 14. Частина 3 від 08.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск частина 3 від 8 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 14 (эфир от 08.05.2021) на сайті СТБ
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У битві чорних Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск учасникам треба буде боротися за місце на проекті. Цього разу кожного кандидата на виліт на столі чекає якийсь неживий предмет – джойстик для приставки, утюг, гребінець і зубна щітка. Кожному кухареві потрібно приготувати їстівну пару для свого предмета. Чи зможуть кулінари впоратися з цим завданням? І хто ризикне приготувати цілу їстівну приставку з диском? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 14 випуск!

Не всім учасникам вдасться точно відтворити вибраний об’єкт в страві. Тоді головним критерієм оцінювання стане смак. Чиє блюдо буде настільки збалансованим за смаком, що це врятує конкурсанта від вильоту з проекту? Дізнайтеся в шоу МастерШеф Професіонали 3 сезон 14 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 14 випуск від 08.05.2021

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