В 13 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон кулинары готовятся к одному из самых больших праздников для украинцев. Конечно же, это Пасха! О чем вы думаете, когда слышите это слово? Наверняка о крашеных яйцах, пасках, буженине и большом количестве мяса. Однако в 13 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 вы не увидите привычных пасхальных блюд, ведь в эту игру играют настоящие знатоки своего дела. Кулинары переосмыслят блюда из пасхальной корзины на новый лад. Так привычный десерт крем-брюле замаскируется под буженину, паска превратится в нежное хлебное суфле, а творожная пасха обретет новую форму современного десерта. Не пропустите праздничный выпуск – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021!

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