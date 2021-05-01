Во втором испытании Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 13 участников ждет сюрприз! Под черными коробками-загадками каждого кулинара будет набор продуктов. Это те ингредиенты, которые входили в состав блюда одного из их соперников на кастинге. Так Элеоноре достанутся продукты, которые использовал Владислав, а Владиславу – 42 ингредиента, которые были в блюде Элеоноры. По условиям конкурса в 13 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3, участник должен приготовить свое оригинальное блюдо, использовав все ингредиенты из коробки. Но что делать, если с половиной из этих продуктов ты ни разу не сталкивался и не работал? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск часть 3 от 01.05.2021