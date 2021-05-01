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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 2 від 01.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск частина 2 від 1 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 13 (эфир от 01.05.2021) на сайті СТБ
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У другому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 13 учасників чекає сюрприз! Під чорними коробками-загадками кожного кулінара буде набір продуктів. Це ті інгредієнти, які входили до складу страви одного з їхніх суперників на кастингу. Так Елеонорі дістануться продукти, які використовував Владислав, а Владиславу – 42 інгредієнти, які були в страві Елеонори. За умовами конкурсу в 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3, учасник повинен приготувати свою оригінальну страву, використавши всі інгредієнти з коробки. Але що робити, якщо з половиною з цих продуктів ти жодного разу не стикався і не працював? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск частина 3 від 01.05.2021

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