У 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон кулінари готуються до одного з найбільших свят для українців. Звичайно ж, це Великдень! Про що ви думаєте, коли чуєте це слово? Напевно про фарбовані яйця, паски, буженину і велику кількість м'яса. Однак в 13 випуску проєкту Мастер Шеф Професіонали 3 ви не побачите звичних великодніх страв, адже в цю гру грають справжні знавці своєї справи. Кулінари переосмислять страви з великоднього кошика на новий лад. Так звичний десерт крем-брюле замаскується під буженину, паска перетвориться в ніжне хлібне суфле, а сирна паска знайде нову форму сучасного десерту. Не пропустіть святковий випуск – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021!

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