У першому конкурсі 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасники готуються до Великодня 2021! Їм потрібно переосмислити традиційні страви та надати їм ресторанної вишуканості. Таких великодніх кошиків ви ще не бачили!

У 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 сезон кулінари готуватимуть традиційні ковбаски на новий лад, придумуючи різні фарші і начинки. Бажання отримає нове життя в формі крем-брюле, а Віктор придумає, як використовувати традиційні паски для суфле. Ви побачите незвичайні варіації на тему сирної паски і багато інших незвичайних великодніх страв! Не пропустіть все найцікавіше – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск частина 2 від 01.05.2021