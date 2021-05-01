В первом конкурсе 13 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 участники готовятся к Пасхе 2021! Им нужно переосмыслить традиционные блюда и придать им ресторанную изысканность. Таких пасхальных корзин вы еще не видели!

В 13 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон кулинары будут готовить традиционные колбаски на новый лад, придумывая различные фарши и начинки. Буженина обретет новую жизнь в форме крем-брюле, а Виктор придумает, как использовать традиционные паски для суфле. Вы увидите необычные вариации на тему творожной пасхи и многие другие необычные пасхальные блюда! Не пропустите все самое интересное – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск часть 2 от 01.05.2021