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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 13. Часть 1 от 01.05.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск часть 1 от 1 мая 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 13 (эфир от 01.05.2021) на сайте СТБ
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В первом конкурсе 13 выпуска Мастер Шеф Профессионалы 3 участники готовятся к Пасхе 2021! Им нужно переосмыслить традиционные блюда и придать им ресторанную изысканность. Таких пасхальных корзин вы еще не видели!

В 13 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон кулинары будут готовить традиционные колбаски на новый лад, придумывая различные фарши и начинки. Буженина обретет новую жизнь в форме крем-брюле, а Виктор придумает, как использовать традиционные паски для суфле. Вы увидите необычные вариации на тему творожной пасхи и многие другие необычные пасхальные блюда! Не пропустите все самое интересное – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021!

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