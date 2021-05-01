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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 13. Частина 3 від 01.05.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск частина 3 від 1 травня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 13 (эфир от 01.05.2021) на сайті СТБ
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У битві чорних Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск маститі кулінари зіткнуться з тим, до чого їх життя точно не готувало!

Вони звикли готувати складні страви, використовуючи різні техніки. Але цього разу кандидатам на виліт доведеться кожен процес виконати в мікрохвильовці! Ніхто з кулінарів толком не знає, як готувати в техніці, яка зазвичай використовується виключно для розігрівання обіду вдома. Чи зможуть вони приготувати страви ресторанного рівня, використовуючи тільки мікрохвильовку? Дізнайтеся просто зараз!

За умовами битви чорних в 13 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 кожен з кухарів готуватиме з одним інгредієнтом, який буде «зіркою» страви. Комусь дістанеться печінка, комусь сібас, а комусь кролик. Що можна приготувати з усім цим без звичних і рідних плит, духовок і пароконвектоматів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 13 випуск від 01.05.2021

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