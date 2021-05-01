В битве черных Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск маститые кулинары столкнутся с тем, к чему их жизнь точно не готовила!

Они привыкли готовить сложные блюда, используя разные техники. Но на этот раз кандидатам на вылет придется каждый процесс выполнить в микроволновке! Никто из кулинаров толком не знает, как готовить в технике, которая обычно используется исключительно для разогревания обеда дома. Смогут ли они приготовить блюда ресторанного уровня, используя только микроволновку? Узнайте прямо сейчас!

По условиям битвы черных в 13 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 каждый из поваров будет готовить с одним ингредиентом, который будет «звездой» блюда. Кому-то достанется печень, кому-то сибас, а кому-то кролик. Что можно приготовить со всем этим без привычных и родных плит, духовок и пароконвектоматов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 13 выпуск от 01.05.2021