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Выпуск 12 | 24.04.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

Дізнайтеся, хто увійшов в десятку, – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 12 випуск! У цьому епізоді кулінари влаштують шоу для суддів, приготують частування для улюблених літературних персонажів і зроблять десерти з капусти, бекону та інших інгредієнтів, які абсолютно не наштовхують на думки про солодке. Що у них з цього вийде? Дізнайтеся просто зараз!

У сучасному світі рестораторам стає все складніше дивувати клієнтів. Гостям вже недостатньо просто смачної їжі, та й незвичайні поєднання смаків вже не так дивують, як раніше. Новий тренд – це взаємодія кухаря з гостем. Чи зможуть учасники придумати таку розвагу, яка зможе вразити суддів? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 12 випуск від 24.04.2021!

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