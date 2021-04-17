У 11 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 ви дізнаєтеся, наскільки азартні учасники проєкту! У першому конкурсі вони будуть робити ставки на кулінарні здібності своїх суперників. Суть цього випробування проста: конкурсант отримує гроші тільки в тому випадку, якщо його кандидат впорався зі стравою і судді її прийняли. За два раунди потрібно заробити якомога більше грошей, інакше є ризик потрапити в «чорні».

У другому конкурсі учасники 3 сезону Мастер Шеф Професіонали відчують себе творцями. Їм потрібно буде не просто приготувати сет зі страв ресторанного рівня, а й зв'язати їх спільною темою. Кожна страва має виглядати, як витвір мистецтва на тарілці! Хто насправді художник в душі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 11 випуск від 17.04.2021!

Дивитися онлайн МастерШеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021