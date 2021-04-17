У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 11 учасники присуджували одне одному номери від 1 до 12 в залежності від кулінарних умінь. Так найсильніший кухар отримав значок з цифрою «1», а найслабший, відповідно, «12». Кого ж кулінари засунули «в хвіст»? Дізнайтеся просто зараз!

А далі почалося найцікавіше в 11 випуску МастерШеф Професіонали 3 – справжня азартна гра! Учасники робили ставки на тих кухарів, які, на їхню думку, могли впоратися із завданнями з коробок-загадок без зауважень від суддів. Кому вдалося заробити на своїх суперниках? Дивіться в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск від 17.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск частина 2 від 17.04.2021