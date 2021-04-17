В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 11 участники присуждали друг другу номера от 1 до 12 в зависимости от кулинарных умений. Так самый сильный повар получил значок с цифрой «1», а самый слабый, соответственно, «12». Кого же кулинары задвинули «в хвост»? Узнайте прямо сейчас!

А дальше началось самое интересное в 11 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 – настоящая азартная игра! Участники делали ставки на тех поваров, которые, по их мнению, могли справиться с заданиями из коробок-загадок без замечаний от судей. Кому удалось заработать на своих соперниках? Смотрите в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск часть 2 от 17.04.2021