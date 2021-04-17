Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 1 от 17.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск часть 1 от 17 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 11 (эфир от 17.04.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 11 |Часть 2 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 2 от 17.04.2021...
Выпуск 11 |Часть 3 |17.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 3 от 17.04.2021...
Выпуск 10 |Часть 1 |10.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 1 от 10.04.2021...
Выпуск 10 |Часть 2 |10.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 2 от 10.04.2021...
Выпуск 10 |Часть 3 |10.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 3 от 10.04.2021...
Выпуск 9 |Часть 1 |03.04.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 9. Часть 1 от 03.04.2021...
Выпуск 11 | 17.04.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

В первом испытании Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 11 участники присуждали друг другу номера от 1 до 12 в зависимости от кулинарных умений. Так самый сильный повар получил значок с цифрой «1», а самый слабый, соответственно, «12». Кого же кулинары задвинули «в хвост»? Узнайте прямо сейчас!

А дальше началось самое интересное в 11 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 – настоящая азартная игра! Участники делали ставки на тех поваров, которые, по их мнению, могли справиться с заданиями из коробок-загадок без замечаний от судей. Кому удалось заработать на своих соперниках? Смотрите в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск часть 2 от 17.04.2021

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить