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В 11 выпуске Мастер Шеф Профессионалы 3 вы узнаете, насколько азартны участники проекта! В первом конкурсе они будут делать ставки на кулинарные способности своих соперников. Суть этого испытания проста: конкурсант получает деньги только в том случае, если его кандидат справился с блюдом и судьи его приняли. За два раунда нужно заработать как можно больше денег, иначе есть риск попасть в «черные».

Во втором конкурсе участники 3 сезона Мастер Шеф Профессионалы почувствуют себя творцами. Им нужно будет не просто приготовить сет из блюд ресторанного уровня, а и связать их общей темой. Каждое блюдо должно выглядеть, как произведение искусства на тарелке! Кто на самом деле художник в душе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021!

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