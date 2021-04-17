В 11 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон битва черных заставила нервничать всех!

Карантинная тематика не отпускает. В одном из предыдущих выпусков участники Мастер Шеф Профессионалы 3 уже готовили ресторанные блюда из гречки и хека. На этот раз они закатывали консервацию в банки. Главное условие конкурса – суметь превратить в консервы ресторанные блюда. Никакого лечо, тушенки и милой сердцу кабачковой икры!

Для некоторых черных фартуков это стало настоящим вызовом, ведь они никогда раньше не работали с консервацией. Можно ли приготовить ресторанное блюдо, которое сможет храниться в банке год? И кто придумает законсервировать… профитроли? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021