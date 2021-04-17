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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 11. Частина 3 від 17.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск частина 3 від 17 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 11 (эфир от 17.04.2021) на сайті СТБ
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У 11 випуску проєкту Мастер Шеф Професіонали 3 сезон битва чорних змусила нервувати всіх!

Карантинна тематика не відпускає. В одному з попередніх випусків учасники Мастер Шеф Професіонали 3 вже готували ресторанні страви з гречки і хека. Цього разу вони закатували консервацію в банки. Головна умова конкурсу – зуміти перетворити на консерви ресторанні страви. Ніякого лечо, тушонки і милої серцю кабачкової ікри!

Для деяких чорних фартухів це стало справжнім викликом, адже вони ніколи раніше не працювали з консервацією. Чи можна приготувати ресторанну страву, яка зможе зберігатися в банці рік? І хто придумає законсервувати… профитролі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск від 17.04.2021

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