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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 11. Часть 2 от 17.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск часть 2 от 17 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 11 (эфир от 17.04.2021) на сайте СТБ
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Во втором конкурсе 11 выпуска Мастер Шеф Пофессионалы в 3 сезоне кулинары искали художников внутри себя. Судьи дали им непростое задание – создать сет из блюд, который будет выглядеть, как настоящее произведение искусства! Каждый из участников проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 отлично готовит, но как у них с художественным вкусом? Владимир, который всю свою карьеру работал с мясом, и мастер закарпатской кухни Игорь ощутили заметные трудности, когда попытались придумать что-то креативное. Удалось ли им справиться с этим заданием? И кто из кулинаров показал себя настоящим художником? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск часть 3 от 17.04.2021

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