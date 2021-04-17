Во втором конкурсе 11 выпуска Мастер Шеф Пофессионалы в 3 сезоне кулинары искали художников внутри себя. Судьи дали им непростое задание – создать сет из блюд, который будет выглядеть, как настоящее произведение искусства! Каждый из участников проекта Мастер Шеф Профессионалы 3 отлично готовит, но как у них с художественным вкусом? Владимир, который всю свою карьеру работал с мясом, и мастер закарпатской кухни Игорь ощутили заметные трудности, когда попытались придумать что-то креативное. Удалось ли им справиться с этим заданием? И кто из кулинаров показал себя настоящим художником? Смотрите в проекте Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск от 17.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 11 выпуск часть 3 от 17.04.2021