У другому конкурсі 11 випуску Мастер Шеф Пофессіонали в 3 сезоні кулінари шукали художників всередині себе. Судді дали їм непросте завдання – створити сет зі страв, який буде виглядати, як справжній витвір мистецтва! Кожен з учасників проекту МастерШеф Професіонали 3 відмінно готує, але як у них з художнім смаком? Володимир, який всю свою кар’єру працював з м’ясом, і майстер закарпатської кухні Ігор відчули помітні труднощі, коли спробували придумати щось креативне. Чи вдалося їм впоратися з цим завданням? І хто з кулінарів показав себе справжнім художником? Дивіться у проєкті МастерШеф Професіонали 3 сезон 11 випуск від 17.04.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск від 17.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск частина 3 від 17.04.2021