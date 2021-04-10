Смотрите легендарный конкурс Мастер Шеф Профессионалы-3 в 10 выпуске! Сегодня участники строят рестораны. Они полностью отвечают за свои творения, начиная от выборов материалов для внутреннего оформления и заканчивая самым важным – концепцией. Синяя команда создаст брутальное заведение в стиле своего капитана Лилии. Команда Элеоноры пойдет совершенно иным путем и сделает свой ресторан максимально душевным и домашним. Что больше понравится гостям – брутальное мороженное с кровью или домашняя ферментированная продукция? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021