Сегодня особенный день в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск! Легендарный конкурс с ресторанами возвращается. Для начала две команды отправятся в строительный магазин, где купят все необходимое для строительства собственного ресторана. Несмотря на небольшой бюджет, участники должны создать настоящее заведение в миниатюре. Для придания изюминки своим ресторанам «синие» принесут из дома книги, а «красные» – свои рабочие кители, фотографии, чашки и даже… шишки! Изюминкой ресторана красной команды станут домашние масла и уксусы. «Синие» будут удивлять гостей интеллектуальной брутальностью и живой музыкой в исполнении Николая Мигаля. Смотрите, какие рестораны получились у поваров в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск часть 2 от 10.04.2021