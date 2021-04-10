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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 10. Часть 1 от 10.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск часть 1 от 10 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 10 (эфир от 10.04.2021) на сайте СТБ
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Сегодня особенный день в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск! Легендарный конкурс с ресторанами возвращается. Для начала две команды отправятся в строительный магазин, где купят все необходимое для строительства собственного ресторана. Несмотря на небольшой бюджет, участники должны создать настоящее заведение в миниатюре. Для придания изюминки своим ресторанам «синие» принесут из дома книги, а «красные» – свои рабочие кители, фотографии, чашки и даже… шишки! Изюминкой ресторана красной команды станут домашние масла и уксусы. «Синие» будут удивлять гостей интеллектуальной брутальностью и живой музыкой в исполнении Николая Мигаля. Смотрите, какие рестораны получились у поваров в шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск от 10.04.2021!

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