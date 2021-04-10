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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Випуск 10. Частина 1 від 10.04.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск частина 1 від 10 квітня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 10 (эфир от 10.04.2021) на сайті СТБ
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Сьогодні особливий день в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск! Легендарний конкурс із ресторанами повертається. На початку дві команди вирушать до будівельного магазину, де куплять все необхідне для будівництва власного ресторану. Незважаючи на невеликий бюджет, учасники повинні створити справжній заклад в мініатюрі. Для додання родзинки своїм ресторанам «сині» принесуть з дому книги, а «червоні» – свої робочі кітелі, фотографії, чашки і навіть… шишки! Родзинкою ресторану червоної команди стануть домашні олії і оцти. «Сині» будуть дивувати гостей інтелектуальною брутальністю і живою музикою у виконанні Миколи Мигаля. Дивіться, які ресторани вийшли у кухарів в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск частина 2 від 10.04.2021

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