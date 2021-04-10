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Дивіться легендарний конкурс Мастер Шеф Професіонали-3 в 10 випуску! Сьогодні учасники будують ресторани. Вони повністю відповідають за свої творіння, починаючи від виборів матеріалів для внутрішнього оформлення і закінчуючи найважливішим – концепцією. Синя команда створить брутальний заклад у стилі свого капітана Лілії. Команда Елеонори піде зовсім іншим шляхом і зробить свій ресторан максимально душевним і домашнім. Що більше сподобається гостям – брутальне морозиво з кров'ю або домашня ферментована продукція? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск від 10.04.2021.

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