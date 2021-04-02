У 9 випуску Мастер Шеф Професіонали в 3 сезоні учасники будуть готувати обід із відходів і писати доноси на товаришів. Вони виявлять величезні білі плями у своїх знаннях і зрозуміють, хто справжній друг, а хто готовий пожертвувати суперниками заради перемоги. Так чи є на кухні місце для дружби? Дізнайтеся просто зараз!

Перший конкурс стане відмінною перевіркою на кмітливість. Кухарям в 9 випуску проєкту Мастер Шеф Професіонали-3 треба уявити, що вони готують обід для еко-активістки Грети Тумберг. І Грета не схвалить, якщо кулінари будуть бездумно і марнотратно використовувати воду та електрику! Крім того, всі тарілки для подачі теж повинні бути їстівними. Хто з кулінарів піклується про природу більше всіх? А хто поженеться за ідеальним смаком і забуде про екологію? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 9 випуск від 03.04.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 8 випуск від 27.03.2021