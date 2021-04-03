У битві чорних в 9 випуску проєкту Мастер Шеф Професіонали-3 учасники знову зіткнуться з найжорстокішими обмеженнями. Кожному з кухарів видадуть по «карантинному» набору продуктів. Перед локадауном в Україні найчастіше купують гречку, заморожений хек, картоплю, тушковане м'ясо, цукор та інші бюджетні продукти, які можуть довго зберігатися. З такого суворого набору важко приготувати щось вишукане, тож чорним фартухам доведеться постаратися! Хто не зможе приготувати десерт з такого мізерного набору інгредієнтів? А хто покаже різноманітність технік і умінь, яке здивує не тільки суддів, а й суперників? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Професіонали 3 сезон 9 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 9 випуск від 03.04.2021